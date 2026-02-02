News

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce. Pd e M5S calano

Fratelli d’Italia cresce, Pd e M5S calano. E’ il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 oggi, 2 febbraio, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Il sondaggio è stato effettuato tra il 28 gennaio e il 2 febbraio, quindi – in parte – anche dopo gli scontri avvenuti a Torino sabato scorso in occasione del corteo per il centro sociale Askatasuna. 

Fratelli d’Italia, nettamente primo partito, sale dello 0,1%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriva al 31,3% e stacca ulteriormente gli inseguitori. Il Pd della segretaria Elly Schlein perde lo 0,1% e scende al 22,5%. Passo indietro analogo per il M5S di Giuseppe Conte, ora al 12%. Fuori dal podio, Forza Italia è stabile all’8,2% e guadagna terreno sulla Lega, che cede lo 0,3% e scivola al 7,7%. Passo indietro anche per Verdi e Sinistra, che perdono lo 0,1% e scendono al 6,5%. Più staccate Azione (3,1%), Italia Viva (2,2%), +Europa (1,4%) e Noi Moderati (1,1%). 

In un ipotetico confronto tra le coalizioni, il centrodestra arriverebbe al 48,1%. Il centrosinistra – con Pd, M5S, Verdi e Sinistra, +Europa, Italia Viva e Avanti Psi – sarebbe al 44,3%. Fuori dai due blocchi, Azione (3,8%) e Partito Liberaldemocratico (1%). 

