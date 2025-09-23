News

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia stabile al 30%, il Pd cala di mezzo punto

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia stabile e Pd in calo. Secondo l'ultimo sondaggio politico realizzato dall'Istituto Noto per Porta a Porta, con dati aggiornati al 23 settembre, vedono Fratelli d'Italia invariato al 30%, mentre il Pd perde mezzo punto (-0,5%) attestandosi al 22%. Anche il Movimento 5 stelle resta al 13%.  La Lega al 9% guadagna lo 0,5%, mentre Forza Italia è stabile all’8,5%. Alleanza verdi e sinistra perde mezzo punto e va al 6%. Azione al 3,5% (stabile), Italia viva al 2,5% guadagna mezzo punto. Infine +Europa all’1,0% (-0,5%), Noi Moderati all’1,5% come nella scorsa rilevazione.  In generale, il centrodestra al 49% conquista mezzo punto mentre il centrosinistra al 29% perde l’1,5%. Il campo largo (senza Azione) al 44,5% cala del 2,5%. Gli astenuti-indecisi restano al 43%. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Crescere un figlio in Italia? Costa di media...

Mimit, le case del Made in Italy nelle...

‘E tu sai cosa si prova?’, vodcast per...

Migranti, fonti Viminale: “Arriva in Toscana nuovo Cpr...

Morte Franzoso. Garrone: “Impegno di tutti sulla sicurezza,...

Antonella Clerici confessa a ‘È sempre mezzogiorno’: “Ho...

Roberto Bolle sul palco con bandiera Palestina, il...

Bimbo caduto da terrazzino scuola a Genova, le...

Gliomi a basso grado Idh mutati, presentati ‘Carta...

Fecondazione, Ivi: “Apre a Roma centro Pma tecnologicamente...