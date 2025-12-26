News

Siria, attacco a moschea di Homs: almeno 8 morti

by Adnkronos
(Adnkronos) – E’ di almeno 8 morti il bilancio di un attacco oggi a Homs, in Siria, contro una moschea nella zona della minoranza alawita. 

Il ministero degli Esteri siriano ha definito l’attentato un “tentativo disperato” di destabilizzare il Paese. In una dichiarazione, il ministero ha condannato “il vile atto criminale”, che ha causato – ha reso noto – la morte di almeno otto persone, sottolineando che si è verificato “nel contesto di ripetuti e disperati tentativi di minare la sicurezza e la stabilità e diffondere il caos tra il popolo siriano”. 

Il ministero ha ribadito la sua “ferma posizione nella lotta al terrorismo in tutte le sue forme”, assicurando che “tali crimini non scoraggeranno lo Stato siriano dal proseguire i suoi sforzi per consolidare la sicurezza, proteggere i cittadini e chiamare i responsabili a rispondere dei loro atti”. 

