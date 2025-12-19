News

Siria, attacchi aerei degli Usa contro postazioni Isis

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi aerei contro postazioni dello Stato islamico in Siria, come rappresaglia all’uccisione di due soldati e un civile americani nei giorni scorsi. A riferirlo è stato il New York Times che ha parlato di decine di siti colpiti nella Siria centrale. 

L’operazione è stata poi confermata dal responsabile del Pentagono Pete Hegseth. “Le forze statunitensi hanno avviato l’operazione Hawkeye Strike in Siria per eliminare i combattenti dell’Isis, le infrastrutture e i siti di stoccaggio delle armi in risposta diretta all’attacco contro le forze statunitensi avvenuto il 13 dicembre”, ha scritto Hegseth su X.  

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina-Russia, Putin: “Voglio la pace, Kiev rifiuta accordo”....

Nato e Gb pronte a possibili attacchi della...

Manovra, Meloni convoca vertice e serra ranghi: arriva...

Piogge e temporali in arrivo sull’Italia, allerta meteo...

Candida auris, studio svela possibile tallone d’achille del...

Epstein, pubblicati i file: c’è anche Clinton in...

Ucraina, Zelensky e l’allarme: “Polonia nel mirino di...

Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos’è...

Omicidio Rob Reiner e moglie, difesa figlio Nick...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 19 dicembre 2025