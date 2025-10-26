News

Sinner-Zverev, l’azzurro oggi in finale a Vienna – Diretta

by Adnkronos
Jannik Sinner torna in finale a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, domenica 26 ottobre, il tedesco Alexander Zverev, numero tre del mondo – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto dell'Atp 500 austriaco. Sinner arriva al match dopo aver battuto Daniel Altmaier all'esordio, Flavio Cobolli agli ottavi e Alexander Bublik ai quarti, prima di superare Alex De Minaur in semifinale.  Sinner ha già vinto il torneo di Vienna nel 2023, mentre nella scorsa edizione aveva dato forfait.  
