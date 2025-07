Sinner-Vukic oggi a Wimbledon – Il match in diretta

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2025 e oggi, giovedì 3 luglio, affronta l'australiano Aleksandar Vukic nel secondo turno del torneo. Il numero uno al mondo ha vinto all'esordio il derby azzurro contro Luca Nardi, mentre il numero 93 della classifica Atp è reduce dal successo contro Tseng.

Jannik ha vinto entrambi i precedenti contro Vukic: nel 2021 a Melbourne e nel 2022 a Sofia.

Wimbledon 2025 è trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now.