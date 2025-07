Sinner vince Wimbledon, Panatta inventa ‘Bertolucci carotone boy’

(Adnkronos) – Alla fine, dopo la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, Paolo Bertolucci diventa un 'carotone boy'. E' la vendetta estrema di Adriano Panatta che da un lato celebra il trionfo dell'azzurro nello Slam londinese e dall'altro assesta il colpo definitivo all'amico ed ex compagno di doppio in un'interminabile match a colpi di sfottò sui social, grazie al contributo dell'intelligenza artificiale. Bertolucci, apprezzatissimo commentatore di Sky Sport e voce della finale del 13 luglio insieme a Elena Pero e Ivan Ljubicic, nell'ultimo 'capolavoro' di Panatta viene raffigurato come una carota: l'ex tennista indossa un costume tipico dei tifosi doc di Sinner e merita la presentazione solenne di Panatta: "Ed ecco a voi Paolo Bertolucci, detto anche il carotone boy".

La 'faida' negli ultimi giorni è stata innescata dagli auguri di buon compleanno a Panatta. Bertolucci ha raffigurato l'amico tra un gruppo di attempate signore, 'alcune delle sue ex'. La risposta è stata ipercalorica: Bertolucci a dieta, tra una marea di bombe alla crema. Ora, il carotone boy. —[email protected] (Web Info)