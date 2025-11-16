News

Sinner trionfa e Laila… lo abbraccia: la festa di Jannik dopo la vittoria delle Atp Finals

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Jannik Sinner domina a Torino e vince le Atp Finals per il secondo anno consecutivo. Il fuoriclasse azzurro ha conquistato il Torneo dei maestri come fatto l’anno scorso, al termine di una battaglia di due ore e 15 minuti contro Carlos Alcaraz. Jannik ha chiuso 7-6 7-5, mettendo in cassaforte la sfida al primo match point. Poi, la festa. L’azzurro si è gettato a terra dopo aver agguantato il trionfo, come visto in occasione della prima vittoria agli Australian Open del 2024. Jannik ha festeggiato quindi con il suo angolo e ha abbracciato la fidanzata Laila Hasanovic, che lo ha supportato per tutta la settimana piemontese. In seguito, gli abbracci sentitissimi con coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Per una festa tutta in famiglia.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sinner campione alle Atp Finals, quanto guadagna e...

“Tifo Sinner”, la ‘redenzione’ di Bruno Vespa

Sinner-Alcaraz, massaggio e fasciatura per Carlos. Cos’è successo...

Italia-Norvegia, oggi qualificazioni Mondiali 2026 – La diretta

Schianto mortale sulla Statale 73 in Val di...

Enrica Bonaccorti e la malattia: “Pensavo di morire...

Atp Finals, Alcaraz incontra Fognini prima della finale...

Atp Finals, oggi la finalissima Sinner-Alcaraz – Il...

Domenica In, Giovanni Allevi e la malattia: “Il...

Sgarbi a Domenica In: “Mi sposo con chi...