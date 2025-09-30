Sinner-Tien: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner in campo per la finale dell'Atp 500 di Pechino. Oggi, mercoledì 1 ottobre, Il tennista azzurro affronta lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto dell'Atp 500 cinese. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver battuto Alex De Minaur in semifinale e nei turni precedenti Marin Cilic all'esordio, Terence Atmane negli ottavi e Fabian Marozsan ai quarti. Tien invece ha superato Daniil Medvedev in semifinale, oltre a Francisco Cerundolo nel primo turno, Flavio Cobolli agli ottavi e Lorenzo Musetti nei quarti. Obiettivo di Sinner è migliorare il risultato dello scorso anno, quando proprio nella finale di Pechino fu battuto da Carlos Alcaraz, trionfatore a Tokyo. La finale tra Sinner e Tien è in programmaoggi, mercoledì 1 ottobre, alle 8 ora italiana. I due tennisti non si sono affrontati mai affrontati in carriera, con quello di Pechino che sarà il primo precedente. La finale dell'Atp 500 di Pechino Sinner-Tien sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e TennisTv.