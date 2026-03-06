News

Sinner-Svrcina oggi a Indian Wells: orario, precedenti e dove vedere match

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo. Oggi, venerdì 6 marzo, il fuoriclasse azzurro debutta nel Masters 1000 di Indian Wells contro il ceco Dalibor Svrcina, qualificato. Dopo l’eliminazione ai quarti del torneo di Doha contro Jakub Mensik, per il numero 2 del ranking Atp ricomincia così dal secondo turno del torneo californiano la corsa verso il numero uno e la sfida al rivale Carlos Alcaraz. Ecco orario del match, precedenti e dove vederlo in tv e streaming.
 

 

Tra l’azzurro e il ceco non ci sono precedenti: i due si incrociano sul cemento di Indian Wells per la prima volta in carriera. L’orario della sfida è ancora da definire. L’orario del match è fissato non prima delle 3 tra venerdì 6 e sabato 7 marzo. 

Il match tra Jannik Sinner e Dalibor Svrcina, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells 2026, sarà trasmesso da Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in streaming su Sky Go e Now. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Lda & Aka 7Even, oggi esce il primo...

Iran, Trump: “Invio truppe? Perdita di tempo, hanno...

F1 Gp Australia, Piastri comanda prove libere e...

Masterchef 2026, Teo Canzi è il vincitore: “Ho...

Ora legale marzo 2026, quando torna e come...

Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle...

Iran, contro i droni di Teheran tutti vogliono...

Iran, Trump ‘punta’ sui curdi: il dialogo e...

Iran e basi Usa in Italia: regole, trattati...

Trump, meglio Messi o Pelé? “Leo è più...