Sinner, quanto ha guadagnato al Roland Garros e come cambia ranking

(Adnkronos) –

Jannik Sinner ha perso in finale al Roland Garros 2025. Il tennista azzurro è stato battuto oggi, domenica 8 giugno, da Carlos Alcaraz nella finale dello Slam parigino, in cinque set con il punteggio di 6-4, 7-6 (4), 4-6, 6-7 (3), 6-7 (10-2). Sinner non è quindi riuscito a conquistare il secondo titolo Slam della stagione dopo gli Australian Open vinti lo scorso anno, che sarebbe stato il terzo consecutivo considerando gli US Open del 2024. In ogni caso Jannik si è garantito, grazie alla finale raggiunta al Roland Garros, una bella fetta del montepremi messo in palio al torneo e rimarrà comunque al primo posto del ranking Atp. Grazie alla finale raggiunta a Parigi Jannik Sinner nella finale del Roland Garros 2025, Alcaraz si è garantito un'ampia fetta del montepremi. L'azzurro ha infatti guadagnato oltre un milione e duecentomila euro (1.275.000), mentre il trionfo di Parigi è valso ad Alcarz oltre due milioni e mezzo di euro, 2.550.000 per la precisione. Ecco tutti i premi:

Primo turno: 78.000

Secondo turno: 117.000

Terzo turno: 168.000

Ottavi: 265.000

Quarti: 440.000

Semifinale: 690.000

Finalista: 1.275.000

Vincitore: 2.550.000 Con la finale di Parigi Sinner rimane al primo posto nel ranking Atp. Al Roland Garros Jannik arrivava dopo la sconfitta dell'anno scorso in semifinale, proprio contro Alcaraz, mentre Carlos era campione in carica. Alla vigilia del torneo la distanza tra i due era di 1530 punti, una volta arrivati in finale l'azzurro si era già garantito un allungo. Ora infatti Alcaraz è sempre al secondo posto della classifica Atp, ma distante 2030 punti da Sinner. Lo spagnolo è infatti a quota 8850, mentre Jannik sale a 10880. —[email protected] (Web Info)