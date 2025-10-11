News

Sinner, quando torna in campo? Jannik parte per il Six Kings Slam

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Quando gioca Sinner? Il tennista azzurro è pronto a tornare in campo dopo il ritiro per crampi al Masters 1000 di Shanghai. Sinner riprenderà la corsa che lo porterà alle Atp Finals di Torino, in programma dal 9 al 16 novembre, giocando il ricchissimo torneo esibizione 'Six Kings Slam', a cui arriverà da campione in carica, di scena a Riad dal 15 al 18 ottobre. La partenza di Sinner per l'Arabia Saudita è prevista per la giornata di domani, domenica 12 ottobre, e il debutto sarà contro il greco Stefanos Tsitsipas, nel primo dei due quarti di finale previsti, mentre Djokovic e Alcaraz sono già qualificati, grazie al maggior numero di Slam vinti rispetto agli altri partecipanti, alle semifinale. Nel penultimo atto del torneo Sinner potrebbe sfidare proprio il serbo, eliminato a sorpresa dalla 'favola' Vacherot a Shanghai.
 Il ritorno in campo di Sinner è quindi previsto per mercoledì 15 ottobre alle 18.30 ora italiana, seguito dall'altro quarto di finale tra lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Uccide la moglie 89enne malata di demenza senile...

Djokovic si complimenta, Vacherot lo ‘supplica’: “Non ritirarti”

Treviso, muore schiacciato dalla pressa per l’uva nell’azienda...

Intrappolato su Vancouver Island, salvo grazie ai satelliti...

‘La Sfilata delle Farfalle Rosa’, a Roma il...

Djokovic, addio titolo 101: perde semifinale Shanghai, Vacherot...

Il graffio musicale di Peppi Nocera: ‘Mi fanno...

Francia, Lecornu di nuovo premier: il day after...

Ascolti tv, vince ‘Tale e Quale Show’ su...

Paolini-Gauff, oggi l’azzurra in campo nella semifinale di...