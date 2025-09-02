News

Sinner, quando gioca il derby con Musetti? Data e orario

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Tempo di derby azzurro agli Us Open 2025, ma quando giocano? A New York andrà in scena la sfida dei quarti di finale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che si affronteranno sul cemento dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui il numero uno del mondo arriva da campione in carica. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver battuto Alexander Bublik negli ottavi, annientato in tre set con un 6-1, 6-1, 6-1, mentre Musetti ha eliminato lo spagnolo Jaume Munar superandolo in tre parziali 6-4, 6-0, 6-1. Il derby azzurro, il primo dell'era Open ai quarti di uno Slam, tra Sinner e Musetti, è in programma domani, mercoledì 3 settembre, sul cemento di un Arthur Ashe Stadium che si annuncia tutto esaurito. Da stabilire ancora l'orario del match.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Costa d’Avorio, al via progetto Ferrero-Save the children...

Drake a Milano e a sorpresa sul palco...

Ucraina, Putin: “Russia minaccia per l’Europa? Non vogliamo...

Prova a rubare dal borsone di Sinner, Jannik...

Christian Vieri si prepara al padel… tra manicure...

Ia, ‘nel 2025 l’adozione nelle aziende italiane è...

Portiere di 13 anni aggredito da padre avversario,...

Casa Bianca: stasera alle 20 “annuncio” di Trump...

Chiuso in un sacchetto e gettato in una...

Israele, Ben-Gvir: “Chi riconosce lo Stato palestinese subirà...