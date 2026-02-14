News

Sinner, primo allenamento a Doha: servizio e… autografi

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Jannik Sinner è a Doha. Oggi, sabato 14 febbraio, il tennista azzurro è sceso in campo per testare il cemento qatariota, nel suo primo allenamento in vista dell’Atp 500 al via lunedì 16 febbraio. Tanti sorrisi in campo per Sinner, che guidato dall’allenatore Simone Vagnozzi e dal suo team ha eseguito un breve riscaldamento, con scatti e ed esercizi per allenare i riflessi, prima di impugnare la racchetta. 

Il numero due del mondo ha allenato il servizio, con il miglioramento della prima che è obiettivo dichiarato dell’altoatesino nella nuova stagione, e ha sfoggiato dritti e rovesci, salendo a rete per continuare ad allenare le variazioni. Al termine della seduta, immancabili gli autografi con alcuni piccoli tifosi. 

Sinner arriva all’Atp di Doha, a cui non ha partecipato lo scorso anno a causa della sospensione per il caso Clostebol, dopo aver perso le semifinale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, battuto poi in finale da Carlos Alcaraz, che grazie al trionfo di Melbourne è scappato via nel ranking, staccando proprio Sinner al secondo posto. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ascolti tv, ‘Affari tuoi’ conquista la prima serata...

Pistoia, tecnico muore travolto da un letto che...

Il paradosso della ‘rule 40’ alle Olimpiadi: tutela...

Sinner, il tabellone a Doha: esordio con Machac,...

Milano Cortina, Auro Bulbarelli condurrà la telecronaca della...

Malan: “Gratteri senta parole Barbera e si scusi...

Rabiot, polemica dopo espulsione: posta rigore sbagliato da...

Meloni sui rapporti Ue-Usa: “Serve unità, non divisione”

Morto Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich: fu...

Roma, 18enne investito e ucciso a Capodanno: indagato...