News

Sinner prende il warning, Spizzirri lo difende: fair play agli Australian Open

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Fair play alla Rod Laver Arena. Durante il match tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri di oggi, sabato 24 gennaio, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026, i due tennisti si sono resi protagonisti di un momento di sportività, dopo un ‘pasticcio’ dell’arbitro. Durante il terzo game del secondo set, sul punteggio di 1-1, il giudice di sedia ha comminato a Sinner un warning per ‘time violation’, ovvero violazione del tempo limite per servire. 

Sinner si è subito avvicinato all’arbitro per protestare, indicando l’avversario, che secondo l’azzurro non era pronto a ricevere, per discolparsi. A confermare la tesi di Jannik è arrivato proprio Spizzirri, che è corso a sua volta al giudice di sedia e ha detto che, effettivamente, non era pronto per la risposta. L’arbitro a questo punto è tornato sui suoi passi e ha revocato l’ammonizione a Sinner, che ha applaudito l’avversario per il gesto. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Musetti, furia con arbitro e warning agli Australian...

Australian Open, oggi Sinner-Spizzirri – Diretta

Trump offende soldati Nato: “In Afghanistan erano dietro”....

Insonnia frena i neuroni e rallenta il cervello,...

Weekend di pioggia, maltempo sull’Italia oggi e domani:...

Ucraina, Zelensky: “Trump ci darà i Patriot”. Colloqui...

Iran, Turchia: “Israele sta cercando occasione per attaccare”

Australian Open, oggi Musetti-Machac e Darderi-Khachanov – Diretta

Eliot Spizzirri, chi è l’avversario di Sinner agli...

Frosinone, 15enne trovato morto in un dirupo con...