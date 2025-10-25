Sinner, polemica con l’arbitro a Vienna: “Hai sbagliato”

(Adnkronos) –

Jannik Sinner polemico a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 25 ottobre, Alex De Minaur, numero sette del mondo, nella semifinale dell'Atp 500 austriaco. Durante il primo set è andato in scena un siparietto inconsueto con l'arbitro, con Sinner che si è lamentato per un 'time violation', che gli aveva comminato il giudice di sedia poco prima. Sinner infatti, dopo aver conquistato il settimo game del primo set, si è avvicinato al giudice di sedia lamentandosi per la chiamata precedente. L'azzurro ha spiegato di aver avuto bisogno di qualche secondo in più per battere, ma l'arbitro ha replicato che in quel caso avrebbe dovuto fare un gesto per richiamare la sua attenzione. Una lettura che non ha trovato d'accordo Sinner, che ha concluso la discussione con un veemente "hai sbagliato".

