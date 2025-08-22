News

Sinner numero 1 anche a ping pong: a New York il match tutto da ridere con Osaka

Jannik Sinner numero uno anche a ping pong? Il fuoriclasse azzurro sembrerebbe essersi ripreso dal virus intestinale che lo aveva costretto al ritiro dalla finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz. Ieri Jannik è tornato in campo per i primi allenamenti verso gli Us Open, ha incontrato anche l'amico e rivale spagnolo scambiando due battute e poi ha partecipato a un evento Nike con altri campioni, tra cui Naomi Osaka. Proprio con la campionessa giapponese, Sinner si è divertito in una partita di ping pong che ha attirato le attenzioni dei presenti.  Serenità, sorrisi, battute. Sinner ha affrontato con tranquillità la sua prima vera giornata a New York e la curiosità è che il numero uno al mondo ha pure vinto il "match" contro Osaka. Tra uno scambio e l'altro, nel bel mezzo di una folla di curiosi pronti a fotografare e a documentare il tutto, condividendo poi sui social.  —[email protected] (Web Info)

