News

Sinner-Mensik: orario, precedenti e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Jannik Sinner di nuovo protagonista a Doha. Oggi, giovedì 19 febbraio, il tennista azzurro sfida il ceco Jakub Mensik – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell’Atp 500 qatariota. Sinner arriva all’appuntamento dopo aver battuto all’esordio nel torneo un altro ceco, Tomas Machac, e agli ottavi l’australiano Alexei Popyrin, superato in due set con il punteggio di 6-3, 7-5. 

 

La sfida tra Sinner e Mensik è in programma oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 19.30 circa. I due tennisti non si sono mai affrontati prima in carriera, con quello di Doha che sarà quindi il loro primo incrocio. 

 

Sinner-Mensik, come tutte le partite dell’Atp di Doha, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Blitz anti-camorra a Napoli, sgominati i vertici di...

Iran, terremoto di magnitudo 5.5 nel sud

Milano Cortina, le gare di oggi: dall’esordio dello...

Cani e problemi respiratori, le 12 razze a...

Morbillo, dagli aeroporti Usa alle scuole di Londra:...

Decreto bollette, bonus 2026 da 115 euro: a...

Iran, attacco Usa più vicino: i segnali e...

Camminare per il cuore, bastano 15 minuti per...

Meloni, show a Milano Cortina: tifa, applaude e...

Crosetto e il caffè con il papà di...