News

Sinner, ‘match’ con Alcaraz anche al ristorante. Stretta di mano tra i due fuoriclasse a New York

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L'attesa è tutta per rivederli di fronte in campo anche agli Us Open. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potranno affrontarsi solo in finale a New York, per la legge del tabellone, ma tra un allenamento e l'altro sui campi di Flushing Meadows hanno finito per incontrarsi a cena in un celebre ristorante italiano nella zona Midtown East, nella Grande Mela. I due campioni sono stati immediatamente paparazzati, sorridenti e pronti anche a regalare qualche foto di rito al gestore del locale e ai tifosi presenti, con i propri team.   Il 'match' è stato commentato anche da Carlos Alcaraz in conferenza stampa: "Semplicemente una coincidenza. Non ci eravamo organizzati per incontrarci nello stesso ristorante, ma non escludo che in futuro potremmo cenare insieme". —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Operai specializzati introvabili: quali sono i più richiesti

Latina, morta 17enne caduta dal quinto piano: era...

Omaggio a Guillermo del Toro sul Canal Grande

Ballando con le stelle 2025, Carlucci svela le...

Cinecittà, una call to action per giovani talenti...

Champions League, ecco il calendario. Subito Manchester City-Napoli...

Ucraina, ex presidente Parlamento ucciso in una sparatoria

Modena, accoltella i genitori e la sorella: giovane...

Scuola, divieto cellulari in classe: il 76% degli...

Francia, auto su folla fuori da un locale:...