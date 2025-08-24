News

Sinner-Kopriva, ecco quando Jannik debutterà agli Us Open: orario e dove vedere match

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Us Open 2025 al via e subito grande attesa per rivedere in campo il numero uno al mondo Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro, campione in carica a New York, debutterà contro il tennista ceco Vit Kopriva nel primo turno dello Slam americano. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming.  Non ci sono precedenti tra Jannik Sinner e Vit Kopriva, numero 89 del ranking. Il match di Flushing Meadows, previsto martedì 26 agosto, sarà il secondo dalle 17:30.  Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e SuperTenniX. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Vuelta, oggi la seconda tappa: orario, percorso e...

MotoGp, oggi si corre in Ungheria: orario, griglia...

Paolini-Aiava: orario, precedenti e dove vederla in tv...

US Open, oggi la prima giornata: orari, italiani...

Ucraina-Russia, media: “Kiev attacca, droni su Mosca e...

Allegri ‘striglia’ il Milan: “Non percepiamo i pericoli,...

Milan-Cremonese 1-2: cade subito il Diavolo, a San...

Roma-Bologna 1-0, gol di Wesley e Gasperini parte...

Damiano David in tribuna per Roma-Bologna, bodyguard ‘stopper’...

Milan-Cremonese, gol di Pavlovic e proteste grigiorosse: cos’è...