Sinner e infortunio Dimitrov a Wimbledon, match fa discutere big e tifosi

Jannik Sinner ai quarti di Wimbledon dopo il ritiro di Grigor Dimitrov negli ottavi di finale. Il match che promuove l'azzurro passa in secondo piano per il grave infortunio occorso al bulgaro. Prima dell'epilogo sfortunato, la sfida è stata oggetto di discussione e di polemiche per una decisione: dopo 2 set, prima delle 21 di Londra e con un'ora abbondante di luce naturale, è stato chiuso il tetto del Campo Centrale e il match è diventato indoor. La svolta non è piaciuta ad illustri addetti ai lavori e ad appassionati. "E' ridicolo chiudere il tetto a questo punto del match", ha detto Andy Murray. Lo scozzese, vincitore due volte a Wimbledon, ha bocciato platealmente la decisione in un tweet. "C'era ancora un'ora a disposizione, almeno. Si poteva giocare ben più di un set, è un torneo all'aperto", ha aggiunto. Sorpreso anche Brad Gilbert, prima giocatore da top ten e poi coach di successo: "Ottava giornata di Wimbledon e per la settima volta il torneo si chiude con il tetto chiuso non per la pioggia ma per match lunghi. Mai visto prima d'ora", ha scritto su X. Al di là dei giudizi di figure competenti, la chiusura del tetto è diventata l'assist per chi ha voluto vedere a tutti i costi un 'favore' a Sinner: in un match indoor, secondo i 'complottisti', l'azzurro sarebbe stato avvantaggiato rispetto a Dimitrov. Menzione speciale per chi ritiene che Sinner non dovrebbe scendere in campo nei quarti di finale contro Ben Shelton domani. Sul tema spiccano tweet di tifosi spagnoli di Carlos Alcaraz. Anche oltre si è spinto chi ha collegato la chiusura del tetto all'infortunio subito dal bulgaro. I minuti d'attesa, durante lo spostamento della copertura, avrebbero 'raffreddato' Dimitrov e favorito l'infortunio muscolare, che in realtà è avvenuto su un movimento rapido e potente al servizio. Il 34enne ha una lunghissima storia di infortuni: si è dovuto ritirare negli ultimi 4 tornei dello Slam disputati e dal 2021 ha dato forfait più di ogni altro giocatore. —[email protected] (Web Info)