Sinner e i rimpianti: “Roland Garros straordinario, finale persa così fa male”

"Non dormirò molto bene stanotte, ma va bene così. Ci vediamo nel 2026". Jannik Sinner deve metabolizzare la delusione per la sconfitta nella finale del Roland Garros 2025. L'azzurro, numero 1 del mondo, perde contro lo spagnolo Carlos Alcaraz al quinto set dopo aver sprecato 3 match point nella quarta partita. I rimpianti abbondano per l'azzurro. "Pochi mesi fa avrei firmato per essere qui, è stato un torneo straordinario, anche se ora è molto difficile dopo questa sconfitta", dice Sinner nella cerimonia di premiazione. "Complimenti a Carlos, un'altra battaglia stupenda e una prestazione eccezionale. La tua è una vittoria meritata -aggiunge Sinner-. E' più facile giocare che parlare in questo momento. Grazie al mio team di avermi messo nelle condizioni di poter giocare una partita simile, abbiamo dato tutto". "Jannik ha avuto un torneo straordinario, il suo livello è pazzesco. E' un privilegio condividere il campo con lui, vincerà per molte volte questo torneo", le parole di Alcaraz. "Sono felice che stiamo facendo la storia insieme nel tennis, sei un esempio per me e per tutti. So quanto ci tenevi a vincere qui ma so che conquisterai questo torneo tante volte", aggiunge. "Ringrazio il mio team, la mia famiglia e i miei amici venuti da Murcia che mi hanno incoraggiato dall'inizio alla fine. Un grazie anche al pubblico di Parigi che mi ha supportato sin dal primo allenamento", dice il numero 2 del mondo.