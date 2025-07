Sinner-Dimitrov oggi a Wimbledon 2025: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2025. Oggi, lunedì 7 luglio, l'azzurro in diretta tv e streaming affronta nel pomeriggio sul Centrale Grigor Dimitrov negli ottavi del torneo. Il numero uno al mondo arriva dall'agevole vittoria contro Pedro Martinez, mentre il bulgaro (numero 21 del ranking Atp) è reduce dal successo contro Ofner. Ecco i precedenti tra i due, l'orario del match e dove vederlo in tv e streaming. Il match tra Sinner e Dimitrov a Wimbledon 2025 oggi sarà il terzo sul Centrale, dove il programma inizierà alle 14:30. E' ipotizzabile che Sinner scenda in campo dopo le 18. Sarà la sesta sfida complessiva con Dimitrov: Sinner è avanti 4-1 nei precedenti e ha vinto l'ultimo confronto al Roland Garros.

Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi. —[email protected] (Web Info)