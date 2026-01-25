News

Sinner-Darderi: orario, precedenti e dove vederla in tv

Jannik Sinner torna in campo negli ottavi degli Australian Open 2026. Lunedì 26 gennaio il tennista azzurro è atteso dal derby azzurro con Luciano Darderi – in diretta tv e streaming – nello Slam di Melbourne, a cui arriva da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e 2025. Il numero due del mondo, nei turni precedenti del torneo, ha eliminato Hugo Gaston, James Duckworth ed Eliot Spizzirri. Darderi invece ha battuto Cristian Garin, Sebastian Baez e Karen Khachanov. 

 

La sfida tra Sinner e Darderi è in programma lunedì 26 gennaio alle 8 ora italiana. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Melbourne che sarà il primo incontro tra loro. 

 

Sinner-Darderi sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

 

