Sinner, colpo di scena verso gli Us Open: in doppio misto con l’oro olimpico Siniakova

Jannik Sinner farà coppia con la campionessa olimpica Katarina Siniakova nel doppio misto agli Us Open. Dopo il forfait di Emma Navarro, che avrebbe dovuto affrontare il torneo insieme all'azzurro, il numero uno del ranking è riuscito a trovare una sostituta. C'è ora grande attesa per vedere Jannik in questa inedita versione del torneo, con una fuoriclasse del doppio: insieme a Barbora Krejcikova, Katarina Siniakova ha vinto tutti e quattro i tornei del Grande Slam, l'edizione 2021 delle Wta Finals e l'oro olimpico a Tokyo 2020.  Non solo. Un anno fa la ceca ha conquistato anche l'oro olimpico a Parigi con il connazionale (e fidanzato) Tomas Machac, mentre poche settimane fa ha vinto a Wimbledon in coppia con Sem Verbeek. Sinner e Siniakova se la vedranno subito con la coppia formata da Bencic e Zverev. Ecco il tabellone completo del torneo, che si giocherà nella settimana solitamente riservata alle qualificazioni: Pegula/Draper vs Raducanu/Alcaraz Danilovic/Djokovic vs Andreeva/Medvedev Swiatek/Ruud vs Keys/Tiafoe Osaka/Monfils vs McNally/Musetti 
Siniakova/Sinner vs Bencic/Zverev
 Townsend/Shelton vs Anisimova/Rune Williams/Opelka vs Muchova/Rublev Errani/Vavassori vs Rybakina/Fritz  —[email protected] (Web Info)

