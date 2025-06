Sinner, Bublik vince e stavolta la festa su Instagram è vera

(Adnkronos) – "L'ho battuto, ragazzi". Alex Bublik stavolta ce l'ha fatta, il kazako si gode il successo ottenuto contro Jannik Sinner negli ottavi di finale del torneo Atp di Halle, sull'erba tedesca. Bublik celebra l'exploit con un post su Instagram: "I got him", "L'ho battuto". Nessuna esultanza eccessiva, niente presunzione. Bublik, uno dei personaggi più estroversi del circuito, concede il bis dopo un post ironico pubblicato un paio di settimane fa. Al Roland Garros, nel match dei quarti di finale, contro Sinner ha raccolto appena 6 game in 3 set: una partita senza storia. Dopo la lezione di Parigi, Bublik è riuscito comunque a sorridere: "L'ho quasi battuto", ha scritto su Instagram dopo il nettissimo ko. Oggi, dopo il capolavoro di Halle, può cancellare il 'quasi' dal messaggio. —[email protected] (Web Info)