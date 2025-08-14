Sinner, Auger-Aliassime è un tabù: i precedenti che ‘preoccupano’ Jannik

(Adnkronos) –

Felix Auger-Aliassime, per Jannik Sinner, è un vero e proprio tabù. Il tennista azzurro sfiderà oggi, giovedì 14 agosto, il canadese nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati, torneo a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Frances Tiafoe all'ultimo atto dell'edizione 2024. Tra Sinner e la semifinale però c'è un avversario che si è sempre dimostrato ostico per Sinner, che non è mai riuscito a batterlo nei tre precedenti. "Non sono mai riuscito a sconfiggerlo, ma abbiamo avuto una battaglia spettacolare qui nel 2022", ha detto Sinner a caldo dopo la vittoria contro Adrian Mannarino negli ottavi di Cincinnati, "Auger-Aliassime ha grande potenziale ed è sempre difficile giocarci contro, soprattutto quando serve bene e su questa superficie, così veloce. Non vedo l'ora di scendere in campo e fare del mio meglio. Mi piacciono queste sfide e spero di riuscire ad alzare ancora il mio livello". Sinner, insomma, è pronto a spezzare uno dei, pochi, tabù che gli sono rimasti nel circuito. Jannik infatti, come detto, nelle tre precedenti partite giocate contro Auger-Aliassime è incappato in altrettante sconfitte, con il canadese che conduce quindi con un parziale di 3-0. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2022 sulla terra del Masters 1000 di Madrid, dove Sinner è stato battuto agli ottavi di finale piuttosto nettamente in due set. Jannik ha avuto l'occasione di rifarsi pochi mesi dopo proprio a Cincinnati, ma ancora una volta Auger-Aliassime è riuscito a imporsi vincendo in tre parziali. L'ultimo incontro risale ancora una volta al torneo di Madrid dello scorso anno, quando Sinner fu costretto a ritirarsi per infortunio.