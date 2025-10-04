News

Sinner-Altmaier oggi a Shanghai – Il match in diretta

Jannik Sinner torna in campo. Dopo il successo nell'Atp 500 di Pechino, il fuoriclasse azzurro debutta oggi, sabato 4 ottobre, nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai contro il tedesco Daniel Altmaier. Per il numero 2 del mondo, l'obiettivo è la difesa del titolo conquistato lo scorso anno, insieme ai punti pesantissimi in ottica ranking Atp. Il match dovrebbe iniziare intorno alle 12:30 ora italiana. Ad attendere il vincitore della sfida di oggi, al terzo turno ci sarà l’olandese Tallon Griekspoor.  Il match tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier è visibile in diretta su Sky Sport. Il match viene trasmesso anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.
