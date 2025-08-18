News

Sinner-Alcaraz, oggi la finale a Cincinnati. Orario, precedenti e dove vederla

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, per la quarta volta nel 2025. La finale del Masters 1000 di Cincinnati di oggi, lunedì 18 agosto, metterà ancora di fronte i primi due giocatori del ranking Atp. Dopo gli Internazionali d'Italia, il Roland Garros e Wimbledon, in palio ci sarà il Masters 1000 americano, tappa di avvicinamento agli Us Open. Ecco orario, precedenti e dove vedere Sinner-Alcaraz a Cincinnati in tv e streaming
. La finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Sinner e Alcaraz è in programma oggi, lunedì 18 agosto, alle 15 locali, le 21 ora italiana. Fin qui sono 13 i precedenti tra i due: lo spagnolo è avanti 8-5 e quest'anno ha vinto a Roma e al Roland Garros, ma Jannik ha trionfato a Wimbledon. 
Sinner-Alcaraz, finale del Masters 1000 di Cincinnati, sarà trasmessa in diretta tv su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, Zelensky a Washington: “Pace deve essere duratura”

Ucraina-Russia, oggi leader europei a incontro Trump-Zelensky alla...

Pippo Baudo, camera ardente oggi a Roma. Funerali...

Wta Cincinnati, Paolini batte Kudermetova al 3° set...

Sinner, lo ‘scherzo’ a Vagnozzi e le “racchettate...

Milan-Bari, Leao gol e infortunio: match dura 17...

“Piove?”. “No, ti ho sputato…”: Swiatek e l’intervista...

Pavia, ragazzo annega nel Po

Teramo, 15enne colpito da fulmine: è grave

Olbia, fermato col taser: 57enne muore in ambulanza