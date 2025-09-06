News

Sinner-Alcaraz, domani la finale degli Us Open: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno anche in finale agli Us Open. Domani, domenica 7 settembre, l'ultimo atto dello Slam americano – in diretta tv e streaming – mette di fronte il numero uno e il numero due del tennis mondiale, in una sfida che vale anche il primato del ranking Atp. Ecco l'orario del match, i precedenti tra i due e dove vederla in tv e streaming.
 Fin qui sono 14 i precedenti tra i due: lo spagnolo è avanti 9-5 e quest'anno ha vinto a Roma e al Roland Garros, ma Jannik ha trionfato nella storica finale di Wimbledon. I due si sono affrontati l'ultima volta a Cincinnati, quando Sinner ha dovuto optare per il ritiro a causa di un malore. Il match inizierà non prima delle 20 ora italiana. 
Sinner-Alcaraz, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX. —[email protected] (Web Info)

