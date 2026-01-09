News

Sinner-Alcaraz, domani il ‘super match’ a Seul: orario, montepremi e dove vederlo in tv e streaming

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Inizia il 2026 di Jannik Sinner. Domani, sabato 10 gennaio, il fuoriclasse azzurro affronterà Carlos Alcaraz nel primo match dell’anno. Si tratterà di una ricchissima esibizione a Seul, in Corea del Sud, ‘The Hyundai Card Super Match’. Il numero 1 e il numero 2 del ranking Atp ricominceranno così da dove avevano finito, visto che si erano affrontati anche nell’ultima partita ufficiale del 2025, la finale delle Atp Finals a Torino. Ecco orario, montepremi della sfida e dove vederla in tv e streaming.  

Ma quanto vale la super sfida di Seul tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? Il big match garantirà a entrambi un gettone di partecipazione di due milioni di euro.  

Sinner-Alcaraz, esibizione che rientra nella Hyundai Card Super Match, inizierà domani, sabato 10 gennaio, alle 8 ora italiana e sarà visibile in diretta in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e su Tv8 ma in differita (alle 22 italiane). Per gli abbonati Sky, match visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Partita visibile in streaming su SuperTenniX, Sky Go e Now. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Lazio, Lotito: “Raspadori alla Roma? E mica arriva...

Infortuni, Rossi Gasparrini: “Assicurazione incidenti domestici riconosce valore...

‘Non fidarti degli insoliti sospetti’, campagna Inail contro...

Berrino, il cibo e le regole per la...

“Adesso basta”, Meloni e il ‘giallo’ della domanda...

Genova, pedone investito e ucciso da un camion...

FiberCop, partnership con Fondazione Milano Cortina 2026

Meloni, domanda sulle tasse: “Quando pensate di farlo?”....

Sanremo, un sogno per pochi: quasi mille euro...

Vaccinazioni, pediatri: “Negli Usa il ritorno al passato...