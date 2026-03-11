News

Sinibaldi (Anci): “Protocollo con Difensore civico per ridurre differenze fra cittadini”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “La battaglia principale di Anci è quella di limitare le distanze”, fra cittadino e istituzioni.  

“Le distanze ovviamente ci sono perché il Lazio è una Regione complessa: ci sono aree montane, molte aree rurali, aree interne, e ci sono inevitabilmente delle differenze di qualità della vita e di accesso anche ai servizi della pubblica amministrazione”. Così all’Adnkronos il presidente di Anci Lazio e sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi a margine della firma del protocollo fra difensore civico della Regione Lazio e Anci Lazio. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Iran, Trump: “Guerra finirà presto, deciderò io quando”

Digiuno intermittente, gli esperti avvertono: “Non è adatto...

Lavoro, Nisini: “Aumentare occupazione di qualità, flessibilità non...

Aurigemma: “Difensore civico riduce distanza fra cittadino e...

Fardelli: “Difensore civico non è nemico della Pa...

Lazio, al consiglio regionale siglato accordo Difensore civico-Anci

Rossella Erra, i progressi con la dieta: “Ora...

Ucraina, Vannacci: “No Futuro Nazionale a risoluzione centrodestra,...

Tecnologia, Passadore (Asus): “Fondamentale il servizio post-vendita”

Aisla: “Terzo settore non supplenza del welfare ma...