Sindaci in Sicilia travolti da onda durante la diretta Fb: “Non fate come noi”

by Adnkronos
(Adnkronos) – Paura per i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, che sono stati investiti da un’onda anomala, mentre si trovavano sul lungomare di Santa Teresa nel Messinese, per mostrare i danni, provocati dal maltempo che da ieri flagella la costa jonica della Sicilia.  

 

 

I due stavano facendo una diretta Facebook quando l’onda li ha travolti, fortunatamente senza conseguenze. Il video è stato poi postato da De Luca sulla sua pagina Fb. “Non fate quello che abbiamo fatto noi – scrive -. State lontani dai lungomari e dai torrenti! A Santa Teresa, qualche ora fa, siamo stati travolti da un’onda mentre con il sindaco Danilo Lo Giudice stavamo facendo vedere in diretta il disastro causato dal ciclone Harry”.  

