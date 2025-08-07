News

Simona Cinà morta in piscina, l’autopsia: “E’ annegata”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Sarebbe morta per annegamento Simona Cinà, la ragazza di venti anni morta nella notte tra venerdì e sabato durante una festa in piscina in una villa a Bagheria nel Palermitano. Sono i primi risultati dell'autopsia in corso al Policlinico di Palemo e svolta dal medico legale Tommaso D'Anna con l'anatomopatologo Emiliano Marresi. I medici hanno trovato acqua nei polmoni della ragazza, dato che conferma l'ipotesi dell'annegamento. Sul corpo di Simona non ci sono segni di violenza.  Bisognerà attendere i risultati degli esami fra 40 giorni per capire se Simona abbia avuto un malore e se qualcosa può averlo causato.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Dall’esordio degli azzurri a Cincinnati alla finale di...

Palermo, uomo accoltellato a morte a Prizzi

Chikungunya, primo caso autoctono in Veneto: contagiata 64enne

Meghan snobbata dagli ‘amici’ di Hollywood, silenzio assordante...

Ponte sullo Stretto, la Gialappa’s: “Si realizza il...

Cina, è allarme Chikungunya: oltre 7.700 casi

Pallone d’Oro, oggi la lista dei 30 candidati:...

Ascolti tv, testa a testa tra ‘Sei mai...

Assicurazioni per animali, da Poste coperture veterinarie su...

Al Gaslini rimosso con successo rarissimo tumore al...