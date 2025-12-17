News

Sicurezza, Viminale: rafforzati controlli per concerti, eventi e mercatini Natale

by Adnkronos
(Adnkronos) – Più controlli su concerti, eventi e mercatini di Natale in vista delle festività natalizie. La decisione è stata presa nel corso del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica di oggi, mercoledì 17 dicembre, al Viminale. Resta alta la vigilanza sul rischio di estremismo di matrice antisionista e islamica, con uno sguardo attento anche alle dinamiche on line. Potenziato il monitoraggio in particolare del dark web. 

All’incontro, presieduto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, hanno preso parte i vertici delle forze di polizia, dell’intelligence e della cyber security ed stato esaminato lo scenario internazionale, anche alla luce di recenti episodi di antisemitismo, registrati all’estero, che confermano un clima di tensione diffusa.  

