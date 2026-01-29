“Sicurezza, mobilità, periferie e maggiori poteri ai municipi”, ecco le priorità di Antonio Rinaldi, candidato sindaco a Roma

(Adnkronos) – “Roma non è una capitale solo europea ma mondiale, e il mio obiettivo è riportare il centrodestra al Campidoglio. Dobbiamo utilizzare lo stesso sistema che abbiamo adottato con la Regione Lazio, trovando in Francesco Rocca una persona forte e credibile, con cui abbiamo vinto: adesso tocca a Roma, perché è da troppo tempo che il centrodestra non governa a Roma. Dateci questa possibilità. Però partiamo in tempo. La quadra poi si trova: altre candidature? Ben vengano, purché non siano all’ultimo minuto”. Lo dice all’Adnkronos Antonio Maria Rinaldi, economista, candidato della Lega, fra le cui liste era già stato eletto eurodeputato, per le prossime elezioni a sindaco di Roma previste nel 2027. Che, pur di correre per la guida di Palazzo Senatorio, ha rassegnato le dimissioni da presidente del consiglio di amministrazione di Trevi Spa: “Noi ci crediamo. Io ci credo, si fa così”.

Secondo il leghista, l’attuale sindaco Roberto Gualtieri “ha avuto l’enorme fortuna di trovarsi in un periodo storico in cui gli sono piovute risorse irripetibili dal governo e dal Pnrr. Cosa che è difficilmente ripetibile. Va da se che chiunque avrebbe fatto probabilmente anche meglio, perché non sono state sfruttate come dovevano”. Fondi che, prosegue, hanno fatto sì che Gualtieri, “dal momento in cui è entrato in carica, si sia messo in campagna elettorale permanente. Perché dargli un anno di ulteriore vantaggio, senza alcun candidato?”.

Le priorità per Roma sono 4: “Sicurezza, mobilità, periferie, sburocratizzazione”, cui Rinaldi poi aggiunge anche il tema del “decentramento e dei maggiori poteri ai municipi, in termini sia decisionali sia di capacità di spesa”. Sul tema della sicurezza “Roma, insieme a Milano e ad altre grandi città, è rimasta molto indietro. Preferisco un vigile in giro in più per i quartieri e una multa in meno”. Anche sul tema della mobilità, Rinaldi è critico: “Mettere le zone 30 in una città come Roma significa solo voler fare cassa. Io contesto il metodo: perché i limiti li puoi introdurre, ma solo dopo che hai dato al cittadino un servizio pubblico di trasporto efficiente, realizzando anche i famosi parcheggi di scambio. Devi dare ai romani una alternativa, con cui andare al lavoro, portare i figli a scuola e tornare a casa. Anche nelle periferie”.

Periferie che sono la sua terza priorità: “Roma ha 2,7 milioni di abitanti e, di questi, 1,5 vive nelle periferie. Noi abbiamo delle periferie che sono città nelle città, per estensione e popolazione, che sono state completamente abbandonate, senza alcuna opera, senza sicurezza, niente. Bisogna ricordarsi che Roma non è solo Piazza Navona e i Parioli”.

La quarta priorità per Antonio Maria Rinaldi è quella relativa alla sburocratizzazione: “Nel comune di Roma ci vogliono mesi per avere la nuova carta d’identità, che per me dovrebbe invece essere rilasciata a vista. Ma anche in altri casi, come ad esempio per le autorizzazioni al commercio, in una città come Roma che vive di commercio al dettaglio, ci vogliono dei mesi. La burocrazia e i cavilli rubano una quota determinante del Pil della Capitale”.

“Roma è una capitale mondiale e il centro della cristianità, l’abbiamo visto con il Giubileo appena conclusosi con un successo incredibile da parte di tutto il mondo e se ne presenterà un altro nel 2033. Ora, i romani devono finalmente riprendersi la loro città. Io credo che purtroppo qui nessuno ascolta i romani, ed è necessario che il prossimo primo cittadino sia soprattutto propenso ad ascoltare i cittadini, da vicino”. E il tramite perfetto fra sindaco e cittadino si chiama “municipio: nelle altre città sono considerati come delle piccole città nella città, con delle autonomie sia di gestione sia finanziarie che invece Roma non ha. Serve invece dare loro autonomie finanziarie e decisionali, ognuno con le sue esigenze diverse. Sono loro quelli che conoscono bene il territorio – conclude – diamogli più potere”.

