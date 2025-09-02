News

Shiva è diventato papà bis: “Benvenuto Atlas”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Shiva, nome d'arte di Andrea Arrigoni, è diventato papà per la seconda volta. Il rapper milanese e la compagna Laura Maisano hanno accolto il secondogenito Atlas, nato ieri, lunedì 1 settembre. Per la coppia, infatti, questo è il secondo figlio. I due sono diventati genitori per la prima volta il 25 novembre 2023 quando è nato il primogenito Draco.  Shiva ha condiviso una carrellata di foto scattate nel reparto di pediatria dell'ospedale San Raffaele, di Milano. Atlas è nato alle 8.30 del mattino ed è stato subito accolto dal fratellino che, come mostrano le foto condivise dal rapper, lo ha trasportato in giro per i corridoi.   Il nome dato al bambino ha suscitato subito la curiosità dei fan. Atlas, infatti, che significa 'resistere', e si riferisce al Titano Atlante della mitologia greca. Il nome simboleggia forza e resistenza. —[email protected] (Web Info)

