Sheleads, progetto per promuovere imprenditorialità femminile e formazione digitale

(Adnkronos) – ‘Sheleads: donne protagoniste d’impresa’ prende il via oggi.

L’iniziativa, promossa dal Fondo per la Repubblica digitale impresa sociale, mira a sostenere la formazione, l’empowerment e l’inclusione digitale delle donne imprenditrici e aspiranti tali nella Città Metropolitana di Milano, con particolare attenzione alle aree svantaggiate e meno servite. Il progetto, sostenuto da Visa Foundation con un contributo di 250.000 dollari, riflette il più ampio impegno di Visa – in qualità di Official payment technology partner di Milano Cortina 2026 – a lasciare un’eredità positiva e duratura nel capoluogo lombardo, città ospitante dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Per Martina Lascialfari, direttrice generale del Fondo per la Repubblica digitale impresa sociale: “Con ‘Sheleads’ vogliamo offrire alle donne imprenditrici un’opportunità concreta per rafforzare le loro competenze digitali e imprenditoriali, consentendo loro di guidare l’innovazione e il cambiamento. L’imprenditoria femminile è un motore fondamentale per la crescita e la coesione sociale, ma continua a scontrarsi con barriere strutturali quali l’accesso limitato al credito, l’instabilità lavorativa e il divario digitale. Grazie al sostegno di Visa Foundation, ci impegniamo a generare un impatto positivo sull’ecosistema economico e sociale dell’Area Metropolitana di Milano, con particolare attenzione alle zone più vulnerabili. Il nostro obiettivo, in linea con la mission del Fondo per la Repubblica Digitale, è quello di contribuire a costruire una cultura digitale inclusiva in cui le donne possano contribuire attivamente al futuro del Paese”.

In linea con la mission del Fondo per la Repubblica digitale e gli obiettivi strategici dell’impresa sociale, l’iniziativa sostiene la formazione digitale e l’inclusione socio-economica di 50 imprenditrici, promuovendo lo sviluppo delle loro competenze digitali e imprenditoriali e la loro partecipazione attiva al mercato del lavoro e all’innovazione. In parallelo, l’iniziativa è anche in linea con il progetto di Visa She’s Next, edizione Milano Cortina 20261, volta a sostenere le pmi locali guidate da donne, attive nelle aree di Milano Cortina 2026. In questa versione speciale dell’iniziativa, Visa ha annunciato a settembre le vincitrici che hanno avuto accesso a formazione digitale, opportunità di tutoraggio e altri servizi.

“Siamo orgogliosi dell’impegno di Visa Foundation a sostegno di ‘Sheleads’, un’iniziativa che fornisce alle donne imprenditrici e alle aspiranti leader gli strumenti e le competenze necessari per avere successo”, ha commentato Stefano Stoppani, country manager di Visa Italia. “Questa partnership riflette la strategia di Visa volta a rafforzare le piccole imprese e promuoverne la crescita in Italia, in particolare a Milano, città chiave dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici dii Milano Cortina 2026. Investendo nelle competenze digitali e nella conoscenza finanziaria, Visa e Visa Foundation mirano a creare opportunità durature per le donne affinché possano guidare l’innovazione e contribuire a un tessuto economico resiliente a beneficio delle comunità ben oltre Milano Cortina 2026”.

Per Diana Bianchedi, chief strategy planning legacy officer di Milano Cortina 2026: “Il progetto ‘Sheleads’ arricchisce l’eredità che questi Giochi lasceranno: investire nel talento e nelle competenze digitali delle donne rappresenta una strategia lungimirante che porta benefici tangibili alla società e all’economia nel suo complesso. Fornire alle donne strumenti di leadership e promuovere la parità di genere significa contribuire a una visione aziendale e sociale moderna e sostenibile. In questo contesto, Visa si dimostra un partner essenziale per gli obiettivi di legacy di Milano Cortina 2026 e oltre: la sua visione contribuisce in modo significativo al cambiamento che il movimento olimpico e paralimpico mira a garantire”.

Il progetto nasce da un’analisi approfondita del contesto italiano e delle principali barriere che ostacolano la piena partecipazione delle donne all’economia digitale e imprenditoriale. Il 2030 Digital decade report della Commissione Europea del luglio 2025 afferma che circa il 54% della popolazione italiana di età compresa tra i 16 e i 74 anni non possiede competenze digitali di base, una percentuale ben al di sopra della media UE (44%). Per quanto riguarda le pmi, secondo uno studio condotto da Ipsos per Visa, il 95% delle pmi delle regioni che ospiteranno i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si aspetta un impatto economico positivo dall’evento e oltre il 90% ritiene che i pagamenti digitali saranno il metodo preferito dai visitatori nazionali e internazionali. Il 52% delle piccole e medie imprese intervistate è interessato a implementare servizi digitali o a cercare una guida per identificare gli investimenti più efficaci in questo settore: la questione delle competenze diventa quindi cruciale per sfruttare le opportunità derivanti da questo grande evento.

Secondo Unioncamere, in Lombardia – principale hub imprenditoriale del Paese e regione ospitante dei prossimi Giochi di Milano Cortina 2026, le imprese guidate da donne rappresentano il 19,9% del totale, con una forte concentrazione nelle province di Milano, Brescia e Bergamo. In questo contesto, ‘Sheleads’ mira a offrire un’opportunità concreta per colmare il divario digitale e imprenditoriale, cercando di rafforzare il tessuto economico locale attraverso l’empowerment delle donne. ‘Sheleads’ mira a formare 50 donne residenti o domiciliate nella Città Metropolitana di Milano, offrendo loro corsi di formazione online, eventi di networking e supporto per l’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, al fine di facilitare l’accesso agli strumenti digitali, alle competenze imprenditoriali e alle conoscenze finanziarie essenziali per avviare, gestire o far crescere un’impresa. Possono partecipare: donne titolari di partita iva o imprese individuali; donne socie amministratrici o fondatrici di società con sede legale in Italia e fino a 10 dipendenti; aspiranti imprenditrici.

