Serie B, Salernitana-Sampdoria rinviata dopo il caso di intossicazione alimentare

(Adnkronos) – Il playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana è stato rinviato. Dopo la vittoria 2-0 dei blucerchiati nella gara d'andata e successiva notte in ospedale per i giocatori granata, a causa di un'intossicazione alimentare, la Lega B ha ufficializzato il rinvio della gara di ritorno. La partita non si giocherà più venerdì 20 giugno alle 20:30, ma domenica 22 alla stessa ora.

Ma cos'è successo dopo il playout d'andata tra Sampdoria e Salernitana? Domenica 15 giugno, al rientro della trasferta di Genova, persa 2-0, 21 tra giocatori e membri dello staff della Salernitana sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale a causa di un'intossicazione alimentare legata al pranzo a sacco (a base di riso) consegnato alla società per il post partita. Nella notte, in molti hanno però avvertito problemi gastrointestinali che con il passare del tempo sono peggiorati. Arrivati all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, sono giunte in soccorso quattro ambulanze che hanno portato i membri del gruppo all’ospedale di Salerno. Alcuni di loro sono rimasti sotto osservazione, altri sono stati dimessi dopo alcune ore dal ricovero. La polizia sta facendo gli accertamenti del caso, ma nel frattempo la Salernitana si era mossa per chiedere il rinvio della partita di ritorno, fissata il 20 giugno allo stadio Arechi di Salerno. Richiesta accettata dalla Lega B e ufficializzata oggi, martedì 17 giugno. Ieri mattina, intanto, la struttura alimenti igiene e nutrizione di Asl3 si era recata nell'hotel di Sampierdarena, dove ha soggiornato la Salernitana. I tecnici dell'Asl erano stati chiamati a verificare le condizioni igieniche degli alimenti somministrati ai calciatori della Salernitana, nel dettaglio un riso alla Cantonese. Secondo quanto accertato dall'Asl, lo staff dell'hotel avrebbe consegnato ai rappresentanti della Salernitana il riso da consumare in un secondo momento. La pietanza, per il contratto stipulato con l'hotel, avrebbe dovuto essere conservata – a cura della società campana – in contenitori isotermici, ma questo non sarebbe avvenuto. Il riso sarebbe stato lasciato per diverse ore all'interno del pullman, favorendo così la formazione di batteri che potrebbero avere causato l'intossicazione ai calciatori. L'Asl ha comunque prelevato un campione residuo di riso per analizzarlo, ma al momento sono escluse responsabilità da parte della direzione dell'hotel. "Le pietanze sono state ritirate dallo staff prima della partita e messe su un van che si è recato allo stadio Luigi Ferraris, dopodiché sono state conservate negli spogliatoi, correttamente climatizzate, nel pieno rispetto della normativa" aveva fatto sapere la Salernitana all'Adnkronos. —[email protected] (Web Info)