Serie A, si gioca per lo scudetto: Napoli-Cagliari e Como-Inter – Le partite in diretta

(Adnkronos) – Il venerdì di campionato vale scudetto. Oggi, 23 maggio, si giocano Napoli-Cagliari e Como-Inter: le due partite della 38esima giornata di Serie A mettono in palio gli ultimi punti per la lotta al titolo. In testa alla classifica c'è la squadra di Antonio Conte con 79 punti (+1 sugli uomini di Simone Inzaghi): in caso di successo contro i sardi al Maradona, gli azzurri sarebbero campioni d'Italia per la quarta volta nella loro storia. Per l'Inter, però, non tutto è perduto. Se il Napoli non riuscisse a vincere contro il Cagliari, la squadra di Inzaghi potrebbe clamorosamente festeggiare lo scudetto in caso di successo a Como. Resta in piedi anche l'ipotesi spareggio (che si giocherebbe, eventualmente, lunedì 26 maggio). In caso di sconfitta del Napoli contro il Cagliari e pareggio dell'Inter con il Como, le due squadre chiuderebbero il campionato a quota 79. A quel punto, sarebbe un confronto diretto ad assegnare lo scudetto.