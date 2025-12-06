Serie A, oggi Verona-Atalanta – La partita in diretta

(Adnkronos) – Torna in campo l’Atalanta. Oggi, sabato 6 dicembre, i nerazzurri di Palladino affrontano il Verona al Bentegodi in uno degli anticipi della quattordicesima giornata di Serie A alle 20:45. I bergamaschi sono al momento dodicesimi con 16 punti, i gialloblù penultimi a quota 6.

Dove vedere Verona-Atalanta? La partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky Sport (canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e NOW.

Nella prossima partita di campionato, l’Atalanta ospiterà il Cagliari. Verona impegnato in trasferta contro la Fiorentina, in un delicatissimo scontro salvezza.

