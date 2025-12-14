News

Serie A, oggi Udinese-Napoli – La partita in diretta

by Adnkronos

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 14 dicembre, gli azzurri affrontano l’Udinese al Bluenergy Stadium in una delle partite della quindicesima giornata di campionato. La squadra di Conte arriva dal brutto ko in Champions contro il Benfica, mentre i bianconeri sono reduci dalla sconfitta contro il Genoa 

Dove vedere Udinese-Napoli? La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn. 

Il Napoli tornerà poi in campo in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, giovedì 18 dicembre. 

