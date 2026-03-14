News

Serie A, oggi Udinese-Juventus – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus in Serie A. Oggi, sabato 14 marzo, la squadra di Luciano Spalletti sarà ospite dell’Udinese – in diretta tv e streaming – al Bluenergy Stadium in uno degli anticipi della 29esima giornata di campionato. La sfida mette in palio punti importanti per entrambe le squadre: la Juventus punta a restare nelle zone alte della classifica dopo il successo contro il Pisa, mentre i friulani cercano continuità davanti al proprio pubblico dopo il pareggio contro l’Atalanta. 

Nella prossima giornata di Serie A, la Juventus ospiterà il Sassuolo mentre l’Udinese sfiderà il Genoa in trasferta. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Napoli-Lecce, Banda si accascia a terra per un...

Sei Nazioni, Galles-Italia 31-17: azzurri sconfitti nell’ultima partita

Parte un colpo di fucile durante una battuta...

Progetto civico Italia, Onorato a Napoli con Manfredi...

Napoli-Lecce, la madre di Domenico al Maradona: “Ti...

Daniela Zinnanti tramortita prima di essere uccisa con...

GionnyScandal, il passato difficile: “Quando è morta nonna...

Lo sport per la crescita personale e sociale,...

Bonaccorti, i funerali a Roma: le parole di...

Serie A, oggi Napoli-Lecce – La partita in...