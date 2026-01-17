News

Serie A, oggi Udinese-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

by Adnkronos
(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 gennaio, i nerazzurri affrontano l’Udinese alla Bluenergy Arena nella 21esima giornata di campionato. La squadra di Chivu, prima in classifica, arriva dal pareggio contro il Napoli e dal successo nel recupero di mercoledì contro il Lecce. I friulani sono invece reduci dal pareggio contro il Pisa. Ecco orario, probabili formazoni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Udinese-Inter, in campo oggi alle 15:  

Udinese (3-5-1-1) Okoye; Kristensen, Kabesele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Davis. All. Runjaic 

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu 

Udinese-Inter sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

