News

Serie A, oggi Sassuolo-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, martedì 6 gennaio, la squadra di Spalletti affronta il Sassuolo al Mapei Stadium nell’anticipo della diciannovesima giornata di campionato. I bianconeri, reduci dal pareggio contro il Lecce, vanno a caccia di 3 punti pesanti in ottica quarto posto Champions, mentre i neroverdi cercheranno di tornare a una vittoria che manca da un mese (ultimo successo il 6 dicembre, contro la Fiorentina). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Sassuolo-Juve. 

Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Juve, in campo stasera alle 20:45:  

Sassuolo (4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doug; Thorstvedt, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso 

Juventus (4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Zhegrova, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti 

Sassuolo-Juve sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

‘1996 l’anno di Del Piero’, oggi il primo...

Epifania tra freddo, neve e rischio alluvioni: le...

Ucraina, vertice dei Volenterosi a Parigi: leader al...

Non solo la Befana, dagli elfi ai Re...

Groenlandia, Trump e il messaggio all’Ue: “Controllo Usa...

Trump, la nuova ‘dottrina’: dopo il Venezuela, nella...

Pioggia e neve per Epifania, oggi allerta meteo:...

Maduro, il mini-show in aula: “Sono il presidente...

Bologna, capotreno ucciso a coltellate vicino alla stazione

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 5 gennaio