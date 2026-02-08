News

Serie A, oggi Sassuolo-Inter – Diretta

by Adnkronos
(Adnkronos) – L’Inter di nuovo protagonista in Serie A. Oggi, domenica 8 febbraio, i nerazzurri affrontano il Sassuolo – in diretta tv e streaming – nella trasferta del Mapei Stadium, valida per la 24esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dalla semifinale raggiunta in Coppa Italia grazie alla vittoria per 2-1 contro il Torino, mentre in Serie A, nell’ultimo turno, ha battuto la Cremonese 2-0 in trasferta. Il Sassuolo invece ha battuto il Pisa in trasferta 3-1. 

Nella prossima giornata di Serie A, l’Inter ospiterà la Juventus a San Siro, mentre il Sassuolo sfiderà l’Udinese in trasferta. 

 

