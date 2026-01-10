News

Serie A, oggi Roma-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 10 gennaio, i giallorossi ospitano il Sassuolo all’Olimpico nel 20esimo turno di campionato. La squadra di Gasperini, quinta in classifica, arriva dal successo in trasferta contro il Lecce, mentre gli uomini di Grosso (undicesimi) arrivano dal ko dell’ultimo turno contro la Juventus al Mapei Stadium. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Roma-Sassuolo in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Roma-Sassuolo, in campo oggi alle 18: 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Ferguson. All. Gasperini 

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Iannoni, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso 

Roma-Sassuolo sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Raffaella Fico oggi a Verissimo, il dramma per...

Atalanta-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Venezuela, Rodriguez conferma negoziati su ambasciate: “Per ribadire...

Sinner-Alcaraz, esibizione show a Seul – Diretta

Iran, Teheran attacca: “Stati Uniti coinvolti nei disordini”....

The Voice Kids, stasera sabato 10 gennaio: le...

Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 5.1 lungo...

C’è posta per te, stasera 10 gennaio: gli...

Verissimo, sabato 10 gennaio: le interviste e gli...

Como-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in...