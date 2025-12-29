News

Serie A, oggi Roma-Genoa – Diretta

(Adnkronos) – La Roma scende in campo in Serie A. I giallorossi ospitano oggi, lunedì 29 dicembre, il Genoa del grande ex Daniele De Rossi – in diretta tv e streaming – nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini vuole rialzarsi dopo la sconfitta per 2-1 rimediata a Torino contro la Juventus, mentre il Grifone è stato battuto in casa dall’Atalanta 1-0. 

Nella prossima giornata di Serie A, la Roma volerà a Bergamo per sfidare l’Atalanta, mentre il Genoa ospiterà il Pisa. 

 

