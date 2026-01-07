News

Serie A, oggi Parma-Inter e Lazio-Fiorentina – Le partite in diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A e oggi, mercoledì 7 gennaio, si giocano Parma-Inter e Lazio-Fiorentina alle 20:30. I nerazzurri arrivano dalla vittoria comoda contro il Bologna, mentre i gialloblù hanno pareggiato contro il Sassuolo. La Lazio ha invece perso contro il Napoli nell’ultimo turno, mentre la Fiorentina ha agguantato i tre punti allo scadere contro la Cremonese.  

Dove vedere le due partite? Lazio-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma di Dazn. 

Parma-Inter sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky Sport al canale 251. Sfida disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sanremo, Max Pezzali protagonista tutte le sere sulla...

Napoli-Verona, rigore (e momentaneo 0-2) dei gialloblù tra...

La strategia di Trump per conquistare la Groenlandia

Venezuela, raid ‘spinge’ Rubio su Vance: ma per...

Venezuela, Iran, Russia e Cina… quanto peserà l’instabilità...

Balotelli, nuova avventura: andrà a giocare a Dubai

Roma, Cgil: “Cinque fori di proiettile contro la...

Foggia, assalto a furgone portavalori su autostrada A14:...

Serie A, oggi Napoli-Verona – La partita in...

Venezuela, Aida Yespica: “Ho sofferto la fame, ora...