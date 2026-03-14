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Serie A, oggi Napoli-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla

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(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli in Serie A. Oggi, sabato 14 marzo, la squadra di Antonio Conte ospita il Lecce al Maradona in uno degli antiicpi della ventinovesima giornata di campionato. Gli azzurri arrivano dalla vittoria contro il Torino nell’ultimo weekend, anche la squadra di Di Francesco è reduce daL successo contro la Cremonese. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Lecce, in campo oggi alle 18:  

NAPOLI (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte. 

LECCE (4-2-3-1) Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco. 

Napoli-Lecce sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

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